Nogometaši u posljednji čas izvukli i spasili vozača iz zapaljenog automobila

Trojica fudbalera hrvatskog niželigaša Uskok Klis pravi su heroji jučerašnjeg dana jer su spasili nesretnog vozača iz zapaljenog automobila.Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković našli su se u pravo vrijeme na pravom mjestu nakon što je njihov Uskok odigrao utakmicu na gostovanju u Ždralovima.

Na mjestu teške nesreće, koja se dogodila sinoć oko 22 sata na autoputu A1 u blizini Maslenice, mjesta udaljenog tridesetak kilometara od Zadra, zatekli su se upravo oni.

Prema izvještaju Dalmatinskog portala, autobus Uskoka je pretrpio oštećenja u saobraćajnoj nesreći kada je u njega udario automobil. Taj automobil je potom nastavio nekontrolisano kretanje i zapalio se.

Dok se požar širio i prijetio da proguta cijelo vozilo, fudbaleri Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković su zajedničkim snagama uspjeli izvući vozača iz vatre u posljednjem trenutku, čime su mu spasili život.

Plamen je ubrzo zahvatio cijeli automobil, ali zahvaljujući hrabrosti i prisebnosti igrača Uskoka, tragedija je izbjegnuta.

Hitna medicinska služba je reagovala na vrijeme, ali je život nesretnog vozača spašen najviše zahvaljujući junačkoj intervenciji fudbalera.

