Slovenci sutra na referendumu: Hoće li izglasati potpomognuto samoubistvo?

Slovenija je postala prva istočnoevropska država koja je legalizirala potpomognuto samoubistvo, ali bi rezultat sutrašnjeg zakonodavnog referenduma to mogao promijeniti, prenosi HINA.

Slovenski parlament je u julu ove godine usvojio zakon sa 50 glasova „za“ i 34 „protiv“, dok su tri poslanika bila suzdržana. Ranije je 2024. godine 55 posto birača na savjetodavnom referendumu podržalo pravo na potpomognuto samoubistvo.

Ubrzo nakon toga pojavila se inicijativa za referendum o ukidanju zakona, koju je pokrenula grupa predvođena konzervativnim aktivistom Alešom Primcem, a koja ima podršku opozicije, crkve i dijela zdravstvenih stručnjaka. Inicijativu je potpisalo više od 46.000 građana.

Birači će na referendumu morati odgovoriti na pitanje: „Jeste li za uvođenje zakona o potpomognutom umiranju, koji je Državni zbor usvojio na sjednici 24. jula 2025?“

Da bi zakon bio ukinut, moraju biti ispunjena dva uslova – da većina birača koji izađu na referendum glasa protiv i da najmanje 20 posto ukupnog broja birača glasa protiv. Prema podacima slovenačkog Ministarstva unutrašnjih poslova, Slovenija ima 1.696.025 registrovanih birača. Minimalan broj glasova potrebnih za ukidanje zakona iznosi 339.205, prenijela je ranije STA.

Prema usvojenom Zakonu o pomoći pri dobrovoljnom okončanju života, pacijenti u Sloveniji bi dobili pristup potpomognutom samoubistvu. Ukoliko se zahtjev pacijenta odobri, on će dobiti supstancu kojom može sam okončati svoj život.

Pacijenti će morati dva puta izraziti svoju namjeru svom ljekaru prije podnošenja formalnog zahtjeva, koji zatim mora odobriti nezavisni ljekar. Njihovu sposobnost donošenja odluke procjenjivat će i psihijatar. Zdravstvenim radnicima ostaje pravo da odbiju učešće u ovoj proceduri,pišu Vijesti

Ovo pravo neće biti dostupno u slučajevima neizdržive patnje uzrokovane mentalnom bolešću, niti za osobe mlađe od 18 godina. Eutanazija, odnosno smrt neposredno prouzrokovana djelovanjem ljekara ili njegovatelja na zahtjev pacijenta, ostaje zabranjena.

Prvi djelimični rezultati očekuju se nakon zatvaranja birališta u 19 sati, dok će zvanični rezultati biti potvrđeni tek nakon 4. decembra, kada bude utvrđen konačan broj birača i provjereno da li je ispunjen kvorum za ukidanje zakona, objavila je STA.

