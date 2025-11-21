Ukinuta presuda Kecmanovićima, suđenje za masakr u Ribnikaru se ponavlja

Ovaj sud je potvrdio oslobađajući dio presude u odnosu na Miljanu Kecmanović, dok je Nemanji Marinkoviću kaznu smanjio za tri mjeseca i pravosnažno ga osudio na godinu dana kućnog zatvora, objavljeno je na sajtu suda.

Sud je Vladimiru Kecmanoviću produžio pritvor u kojem se nalazi od hapšenja 3. maja 2023. godine u pritvoru dok se Miljana Kecmanović brani sa slobode.Prvostepena presuda

Prvostepenom presudom, koja je ukinuta, Vladimir Kecmanović je za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 14 i po godina.

Njegova supruga Miljana Kecmanović je za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine, dok je instruktor streljaštva Nemanja Marinković bio osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog davanja lažnog iskaza.

Pored ovog postupka vodilo se još pet po tužbama članova porodice ubijenih i ranjenih.Dječak K. K, koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je 3. maja u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo 1. maja prošle godine.

On ih je kobnog dana stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije.

Tužilaštvo će insistirati na maksimalnim kaznama

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je da očekuje da će ponovljeni postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dječaka koji je 3. maja 2023. godine u OŠ “Vladislav Ribnikar” počinio masovno ubistvo, biti efikasno sproveden i da će Viši sud izreći maksimalne kazne okrivljenima, na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja,pišu Nezavisne

“Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje i da će ponovljeni postupak biti efikasno sproveden i da će nakon toga Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu za oboje okrivljenih i izreći im maksimalne kazne zatvora na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja”, rekao je Stefanović za Tanjug.

Stefanović je naveo i da tužilaštvo očekuje da će Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku otkloniti nedostatke u presudi na koje mu je Apelacioni sud ukazao u svom rješenju.

