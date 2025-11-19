EU pokreće “VOJNI ŠENGEN”?!

Prema najnovijem prijedlogu Europske komisije, države članice EU-a morale bi dati zeleno svjetlo vojnim jedinicama i opremi za prelazak njihovih granica u roku od samo tri dana u mirnodopsko vrijeme, ili maksimalno šest sati u izvanrednim okolnostima.

Koncept, poznat kao “vojni Schengen”, zamišljen je kao korak prema znatno bržem vojnom kretanju unutar Unije, izvještava Euronews.

Apostolos Tsitsikostas, europski povjerenik za održivi promet i turizam, ukazao je na trenutne probleme spore logistike.

“Danas je, nažalost, potrebno mjesecima premještanje vojne opreme i trupa, na primjer, sa zapada na istok”, rekao je.

Na konferenciji za novinare dodao je da EU želi smanjiti vrijeme potrebno za takve operacije “na nekoliko dana”.

“Ne možete braniti kontinent ako se ne možete kretati po njemu. To je vrlo jasno, zato stvaramo ovaj vojni Schengen”, naglasio je.

Planovi za poboljšanje europske obrane

Paket mjera za poboljšanje vojne mobilnosti, koji će biti predstavljen kasnije danas, još je jedan korak u dugoročnoj strategiji jačanja europske obrane. Komisija kaže da se planovi ubrzavaju jer neke obavještajne službe procjenjuju da bi Rusija mogla ponovno steći sposobnost napada na europske zemlje do kraja desetljeća.

Jedna od ključnih promjena odnosi se na izdavanje dozvola za kretanje trupa preko granica. Trenutni propisi, koji se razlikuju od zemlje do zemlje, ponekad zahtijevaju tjedne čekanja. Cilj je ograničiti te postupke na maksimalno tri dana u mirnodopsko vrijeme, dok bi u kriznim vremenima odobrenje bilo automatsko i ograničeno na šest sati.

Prijedlog također predviđa uspostavu posebnog europskog sustava za vojnu mobilnost, po uzoru na Mehanizam civilne zaštite EU. Uključivat će “fond solidarnosti za vojnu mobilnost”, koji bi omogućio državama članicama korištenje resursa poput trajekata ili teretnih vlakova, kao i “katalog vojne mobilnosti”, koji bi popisivao civilnu imovinu koja bi mogla imati vojnu upotrebu.

Nova radna skupina s predstavnicima svake države članice koordinirat će cijeli proces. Njihov će posao također biti rangiranje ključnih infrastrukturnih projekata, ukupno 500, usmjerenih na poboljšanje četiri strateška koridora, čije točne rute još nisu otkrivene.

Ogromna ulaganja i geopolitički motivi

Plan uključuje modernizaciju ključne infrastrukture diljem EU, cesta, željeznica, mostova, tunela, luka i zračnih luka, kako bi mogli izdržati specifične zahtjeve moderne vojne tehnologije.

Tsitsikostas je naglasio da “snažne logističke mreže čine razliku između pobjede i gubitka ratova”, te da je naglasak na brzim i učinkovitim ulaganjima “kako bi se brzo povećali kapaciteti”.

Ukupne potrebe procjenjuju se na oko 100 milijardi eura. Međutim, trenutno dostupna sredstva daleko su skromnija – EU je u proračunskom razdoblju koje završava 2027. za tu svrhu izdvojio oko 1,7 milijardi eura, što je Tsitsikostas opisao kao “kap u moru”. Prijedlog proračuna koji vrijedi od 2028. predviđa gotovo deset puta veći iznos, oko 18 milijardi, ali ni to ne pokriva sve planirane zahtjeve.

Povjerenik je naglasio da bi se dio sredstava mogao osigurati i iz drugih izvora, uključujući kohezijske fondove i program obrambenih zajmova SAFE, s obzirom na to da se radi o infrastrukturi dvojne namjene. Ta bi se ulaganja također mogla uračunati u ciljeve potrošnje NATO-a.

Tsitsikostas je zaključio svoju poruku rekavši da financijska ulaganja nisu jedini izazov.

– Ne radi se samo o novcu. Ovaj paket se odnosi i na okvir. Geopolitička situacija u svijetu sada nije laka, stoga moramo naučiti brže se kretati, moramo naučiti raditi više i moramo naučiti postizati rezultate puno brže nego što se očekuje – zaključio je.

