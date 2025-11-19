Hrvatska: Požar u Vjesnikovom neboderu još nije ugašen

Požar u Vjesnikovom neboderu još nije ugašen, rekao je u srijedu ujutro komandant Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih pojašnjavajući kako ga vatrogasci ne gase jer se zasad, po odluci statičara zbog sigurnosnih razloga, ne smije unutra.

– Mirno je, minimalno smo tamo, sad pomažemo statičarima i nadziremo dronom – kazao je Hini komandant JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te je tada rečeno da će pričekati jutro da se objekat ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara, ali će na terenu ostati čitavu noć.

Od sinoć je na snazi i privremena regulacija saobraćaja. Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske je zatvoren u oba smjera, promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvija se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom, promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka zatvoren je od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

Saobraćaj je preusmjeren na Selsku prije nadvožnjaka. Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta prometne su u oba smjera.

U Gradskoj upravi jučer su rekli kako zbog važnosti Slavonske avenije za zagrebački saobraćajni sistem očekuju veće poremećaje u široj saobraćajnoj mreži. Stoga je rad semafora u širem obuhvatu izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrsnicama, a na terenu su i redari i policajci.

Građanima je upućen apel da koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju ličnim automobilima upozoravaju da koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je u ponedjeljak navečer oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više spratova i krovište, a struka bi uskoro trebala donijeti odluku o budućnosti jednog od simbola Zagreba, piše Fena.

