Učenik oštrim predmetom izbo školsku drugaricu u Prizrenu

Naime, četrnaestogodišnja devojčica zadobila je više povreda nakon što ju je, prema prvim informacijama, dvanaestogodišnji dječak ubo oštrim predmetom tokom sukoba.

Napad je, kako navode mediji, uslijedio poslije kratke, ali žustre svađe među maloljetnicima, a tačan povod još nije poznat.

Ovu vijest je potvrdio portparol policije za region Prizrena, Šaćir Bitiči, ističući da je policija odmah reagovala po prijavi i da su sve nadležne službe uključene u rasvjetljavanje slučaja.

Djevojčica je hitno prebačena u Regionalnu bolnicu u Prizrenu, gdje je zbrinuta u službi Hitne pomoći i gdje joj ljekari pružaju potrebnu medicinsku njegu. Prema dostupnim informacijama, nalazi se van životne opasnosti, ali su njene povrede ocijenjene kao ozbiljne, prenosi Novi.

