Vatra cijelu noć gutala Vjesnikov neboder u Zagrebu, prizori su strašni: “Šteta je totalna!”

Objavljeno prije 23 minute

Sinoć oko 23:10 izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Požar se širio vertikalno i zahvatio više spratova, uključujući i krov zgrade, zbog čega je u njegovo gašenje bio uključen veliki broj vatrogasaca. Prema dosadašnjim informacijama, u trenutku izbijanja požara u zgradi nije bilo nikoga.

Na terenu je bilo angažovano 93 vatrogasca s 30 vozila.

„Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutrašnje navale“, saopćili su iz Javne vatrogasne stanice Grada Zagreba.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Na snimcima s mjesta događaja vidi se da je cijela zgrada bila zahvaćena plamenom.

„Dobili smo dojavu oko 23 sata. Zanimljivo je da je stigla samo jedna dojava građana — inače kod velikih požara dobijemo više njih. Na intervenciju su prvo krenula tri vozila iz najbliže stanice. Svi vatrogasci Grada Zagreba bili su angažirani na ovom požaru. Očekujemo da ćemo požar staviti pod kontrolu tokom dana, ali to će potrajati“, izjavio je zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih, prenosi 24sata.hr.

Jutros je pred Vjesnikovu zgradu stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Dodao je da trenutno nema opasnosti od urušavanja.

„Najvažnije je da nema žrtava i da su vatrogasci sigurni“, poručio je Tomašević, naglasivši da se uzrok požara još utvrđuje.


