Srbija, BiH i Crna Gora u prvih deset u Evropi po Globalnom indeksu organizovanog kriminala

Nalazi se na četvrtom mestu, od 44 evropske zemlje koje su analizirane.

Lošije rangirane su jedino Rusija, Ukrajina i Italija.

Godišnje izveštaje o Indeksu organizovanog kriminala objavljuje Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC), organizacija civilnog društva sa sedištem u Ženevi.

Prema ovogodišnjem, izveštaju za 2025. godinu, Bosna i Hercegovina (BiH) je na šestom mestu, dok je Crna Gora na 10. Podaci za Kosovo nisu objavljeni.

Globalni indeks organizovanog kriminala procenjuje nivo kriminala i otpornost na organizovani kriminal u 193 države sveta.

Izvršni direktor GI-TOC, Mark Shaw ukazao je na to da organizovani kriminal “potkopava demokratiju, suverenitet država, pa čak i međunarodni mir i bezbednost”.

“Globalni indeks organizovanog kriminala nije samo alat za merenje kriminala: on je ogledalo koje reflektuje šta se dešava unutar država i međunarodnog sistema”, poručio je.

‘U Srbiji ključni državni akteri’

Po nivou kriminala u vrhu, po otpornosti na kriminal pri dnu liste – na 35. poziciji od 44 analizirane evropske države Globalnog indeksa.

U Srbiji “državni akteri imaju ključnu ulogu u pejzažu organizovanog kriminala”, ocenili su autori izveštaja, ukazujući da političke elite navodno utiču na ključna kriminalna tržišta.

Dodaju da korupcija unutar državnih institucija olakšava i nezakonite finansijske transakcije i štiti kriminalne poslove, te da su “visoki državni zvaničnici povezivani s ozloglašenim figurama iz sveta organizovanog kriminala”.

“Srbija ostaje jedno od glavnih čvorišta krijumčarenja na Zapadnom Balkanu”, napominje se.

Takođe, prema izveštaju, Srbija predstavlja sastavni deo rute za krijumčarenju heroina ka zapadnoj Evropi, dok srpske kriminalne mreže igraju značajnu ulogu u globalnom krijumčarenju kokaina.

Izveštaj podvlači i da je ova zemlja “domaćin nekoliko mafijaških grupa” koje, uprkos hapšenjima ključnih članova, i dalje dominiraju različitim segmentima evropske trgovine drogom.

“Navijačke grupe fudbalskih klubova takođe su uključene u kriminalne aktivnosti, pružajući logističku podršku za krijumčarske operacije i učestvujući u paravojnim aktivnostima”, dodaju.

Spominje se i u kontekstu trgovine oružjem.

Srbija je, navode, tranzitna zemlja u toj trgovini, pri čemu oružje koje potiče iz ratova u bivšoj Jugoslaviji, kao i iz Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Severne Makedonije i potencijalno Ukrajine – prolazi kroz Srbiju ka zapadnoj Evropi.

“Kriminalne mreže sa Kosova, iz Albanije i Srbije olakšavaju ovu trgovinu, dok su korumpirani državni zvaničnici navodno bili umešani u ilegalne pošiljke oružja”.

Dodaje se i da je u poslednjih nekoliko godina zabeležen “porast krijumčarenja oružja iz Srbije na Kosovo, uključujući oružje vojnog tipa”.

Autori Globalnog indeksa bave se i ulogom Srbije u trgovini ljudima.

“Izveštaji ukazuju da su pojedinci iz vlasti i policije umešani u prinudni rad, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krijumčarenje oružja velikih razmera, uz minimalnu odgovornost”, navodi se.

Spominju se i rastuće veze sa Rusijom, Kinom i zalivskim državama koje “izazivaju zabrinutost zbog netransparentnosti stranih ulaganja i infrastrukturnih projekata”. To, kako se ističe, podstiče sumnje na korupciju.

Finansijski kriminal u Srbiji veoma je ukorenjen, ocenjuje se i dodaje da su u njih “često umešani visoki državni zvaničnici”.

Privatni sektor u Srbiji, navodi se u izveštaju, duboko je isprepletan s organizovanim kriminalom – “veliki broj preduzeća posluje pod uticajem visokih političkih funkcionera”, zbog čega “dobijaju povlašćen tretman u tenderima i investicijama, često služeći kao posrednici za tokove nezakonitog novca”.

S druge strane, napominju, preduzeća koja nisu povezana s političkim krugovima trpe stalne pritiske i inspekcije.

Ukazuju i da vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) ima značajan uticaj na javne institucije, medije i izborni proces, što doprinosi sumnjama u demokratsko upravljanje.

U Globalnom indeksu organizovanog kriminala za 2025. godinu navode i da se organizovane kriminalne grupe u Srbiji koriste za zastrašivanje političkih protivnika i manipulaciju izbornim procesima.

Pored toga, dodaje se da politička elita poseduje gotovo neograničenu moć, a da javnost na drugoj strani ima nizak stepen poverenja u demokratske institucije.

U tom kontekstu, zaključuje se i da “široko rasprostranjeni protesti odražavaju nezadovoljstvo upravljanjem”.

Globalni indeks bavi se i korišćenjem bezbednosnih službi u političke svrhe u Srbiji.

Takvo korišćenje, “zajedno sa izveštajima o vezama između pripadnika organa reda i grupa organizovanog kriminala”, dodatno je, kažu, “smanjilo poverenje javnosti”.

“Iako je Srbija uspostavila antikorupcijske agencije i uvela mere za unapređenje odgovornosti, njihova efikasnost je oslabljena slabim sprovođenjem, nedostatkom resursa i institucionalne nezavisnosti”, jedan je od zaključaka.

Napominje se i da slučajevi korupcije i organizovanog kriminala često ne dovode do osuđujućih presuda.

‘Korupcija prisutna na svim nivoima vlasti u BiH’

Kada je reč o otpornosti na kriminal BiH je među najniže rangiranim zemljama – na 42. mestu.

Državni akteri uključeni u kriminal imaju ključnu ulogu u omogućavanju organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, piše u izveštaju.

“Korupcija je prisutna na svim nivoima vlasti, a visoki zvaničnici su povezani sa trgovinom drogom, finansijskim kriminalom i nezakonitom eksploatacijom prirodnih resursa”.

Podsećaju da su nekim od vodećih političkih ličnosti uvedene međunarodne sankcije zbog njihovog doprinosa korupciji i podrivanja državnih institucija.

Autori izveštaja ukazuju i na to da su neki policijski službenici uhapšeni zbog direktnog učešća u švercerskim operacijama, dok su političari koristili svoj uticaj kako bi zaštitili kriminalne mreže.

Kao poseban problem, podvlači se trgovina ljudima. Autori izveštaja napominju da su žene i devojke izložene su seksualnoj eksploataciji, dok su romska deca često žrtve prinudnog prosjačenja, seksualne trgovine i kućnog ropstva.

Dodaju i da je krijumčarenja migranata duboko ukorenjeno, te da BiH predstavlja ključnu tranzitnu tačku duž balkanske migrantske rute, a da korupcija među pripadnicima granične policije dodatno pogoršava problem.

“Ovo tržište je usko povezano s krijumčarenjem oružja, pri čemu izveštaji ukazuju da kriminalne organizacije prodaju oružje migrantima uključenim u mreže krijumčarenja”, napominje se.

Rat u Ukrajini, dodaje se, doveo je do porasta trgovine oružjem, pri čemu oružje iz BiH, uprkos regulatornim ograničenjima, navodno dospeva u zone sukoba.

Napominju i da zemlja funkcioniše kao tranzitni centar za kokain iz Južne Amerike namenjen zapadnoevropskom tržištu.

U izveštaju se ocenjuje i da strani akteri imaju značajan uticaj na organizovani kriminal u zemlji, iskorišćavajući slabu kontrolu granica i podeljen politički sistem.

“Regionalne kriminalne organizacije iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Albanije imaju snažno prisustvo, sarađujući sa lokalnim akterima u švercu droge i oružja”.

Pored toga, turski, saudijski i zapadnoazijski akteri uključeni su u ilegalne finansijske šeme, dok grupe koje podržava Rusija koriste političku bliskost bh. entiteta Republike Srpske sa Moskvom, za jačanje uticaja.

Ističe se da je finansijski kriminal je rasprostranjen u Bosni i Hercegovini, da mnoge privatne kompanije služe kao posrednici u pranju novca i finansijskim prevarama, a da preduzeća u vlasništvu politički povezanih osoba imaju povlašćen položaj u postupcima javnih nabavki.

Kao jedan od rasprostranjenih problema podvlači se i nezakonita seča šuma u koju su, kako navode, često umešane političke elite i lokalni zvaničnici.

Dodaju i da se nezakonita eksploatacija uglja i drveta takođe sprovodi uz podršku političkih figura koje izdaju lažne dozvole u zamenu za mito.

Zaključuje se da se BiH suočava sa stalnim izazovima u oblasti političkog upravljanja, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a da podeljen politički pejzaž zemlje, posebno secesionističke politike RS i njeno odbijanje da poštuje institucije na državnom nivou, dodatno komplikuju upravljanje.

Takođe u izveštaju Globalnog indeksa organizovanog kriminala navedeno je da se pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini suočava sa neefikasnošću, političkim mešanjem i neujednačenom primenom zakona, što otežava efikasno procesuiranje organizovanog kriminala i korupcije.

osebno je, smatraju, problematična praksa otkupa zatvorskih kazni do godinu dana.

‘Kavački i Škaljarski klan – ključan uticaj na kriminalni pejzaž Crne Gore’

Kada je reč o nivou otpornosti na kriminal, Crna Gora je na 37. mestu.

U izveštaju se podvlači da je Crna Gora dom dve dominantne mafijaške grupe – Kavačkog i Škaljarskog klana, koji imaju značajan uticaj na kriminalni pejzaž zemlje.

Napominju da se njihove operacije protežu širom Crne Gore, ali i u druge države.

“Uprkos pojačanim naporima policije, uključujući hapšenja ključnih članova, ove grupe i dalje kontrolišu kriminalna tržišta kroz regrutovanje novih članova, čak i u zatvorima”, piše u izveštaju.

Glavni izvori prihoda klanova su trgovina kokainom i pranje novca, pri čemu Europol procenjuje da kontrolišu najmanje 30 odsto kokaina koji iz Južne Amerike stiže u Evropu, navodi se.

Klanovi, dodaje se, održavaju jake veze sa kriminalnim organizacijama u EU, Latinskoj Americi i na Zapadnom Balkanu, dok luke Bar i Kotor predstavljaju ključne ulazne tačke za šverc kokaina.

“Dodatno, bave se iznudom i reketiranjem, koristeći nasilje i zastrašivanje za očuvanje svojih kriminalnih aktivnosti, što je dovelo do eskalacije sukoba i porasta broja ubistava između klanova”, piše u izveštaju uz napomenu da je Crna Gora među zemljama sa najviše incidenata sa vatrenim oružjem u regionu.

Autori izveštaja ukazuju i da su procurele enkriptovane komunikacije otkrile kako se kriminalni prihodi koriste za političku zaštitu i uticaj na pravosuđe i policiju.

“Akteri povezani sa državom održavaju duboke veze sa organizovanim kriminalom, olakšavajući nezakonite aktivnosti kroz korupciju i regulatorne slabosti”.

Dodaju da su visoki zvaničnici bili umešani u transnacionalne kriminalne aktivnosti, uključujući trgovinu drogom, ilegalnu trgovinu duvanom i nelegalnu seču šuma.

“Iako se sprovode istrage i hapšenja, stalna umešanost državnih zvaničnika slabi efikasnost organa reda”, zaključuju i ukazuju na dokaze o mešanju kriminalnih grupa u izbore u Crnoj Gori.

Takođe napominju i da privatni sektor u Crnoj Gori omogućava rad organizovanog kriminala, naročito kroz trgovinu nekretninama i finansijske kriminalne aktivnosti.

Osim toga, ističe se da je finansijski kriminal u Crnoj Gori duboko ukorenjen i da ga karakterišu loše upravljanje javnim sredstvima, nepravilnosti u finansiranju političkih aktivnosti i korupcija velikih razmera.

“Nepravilnosti u korišćenju sredstava EU i prevare u procesima privatizacije dodatno ističu sistemske slabosti u finansijskom sektoru”.

Takođe, izveštaj pokazuje da je trgovina ljudima i dalje prisutan problem u Crnoj Gori.

Poslednjih godina među žrtvama je zabeležen značajan porast broja ruskih državljanki i državljana, navedeno je.

Pored toga, romska deca često bivaju prisiljena na prosjačenje i nelegalna venčanja, dok nadležni često takve slučajeve tretiraju kao “kulturnu praksu”.

Zaključak je i da bezbednost granica predstavlja izazov, s obzirom na to da Crna Gora služi kao ključna tranzitna tačka za razne ilegalne aktivnosti.

Autori izveštaja napominju da uprkos obavezama da se suzbije organizovani kriminal i korupcija, političke podele i nestabilnosti i dalje ometaju efektivno upravljanje i sprovođenje zakonodavnih reformi.

Takođe ističu da visoko-profilisane oslobađajuće presude u slučajevima pranja novca izazivaju zabrinutost u vezi sa nezavisnošću pravosuđa i kvalitetom istraga, prenosi RSE.

