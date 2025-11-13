Sa radara u Hrvatskoj nestao turski airtractor

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, nestao je avion Airtractor. Oko 17 sati nestao je s radara, a postoje dojave stanovnika da je pao.

Iz PU ličko-senjske su potvrdili kako su primili dojavu o padu oko 17.10 sati.

Kako su za Index potvrdili iz PU primorsko-goranske, avion je pao. Lociran je. Nakon pada se zapalio i u toku je gašenje požara,pišu Vijesti

Za sada nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu.

Kako saznaje Jutarnji list, riječ je o turskom avionu koji je letio na liniji Zagreb – Rijeka i najvjerovatnije se nesreća dogodila tokom tog leta

Facebook komentari