Kod Senja se srušio turski Airtractor, pronađeno tijelo pilota

Objavljeno prije 2 sata

KOD SENJA je pao Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba, javilo je Ravnateljstvo Civilne zaštitite.

Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo CZ zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16.53 sati, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru.

Prema prvim informacijama, pao je turski zrakoplov Air Traktor AT-802 na području mjesta Krivi Put. Pronađeno je tijelo pilota.

Ravnateljstvo CZ je navelo da je dojavu o padu zaprimio i Županijski centar 112 u Gospiću, koji je odmah obavijestio žurne službe. Na teren su poslani policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i voditelj Područnog ureda civilne zaštite Gospić kao koordinator na lokaciji, prenosi index.


