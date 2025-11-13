Avdi Avdiću, glavnom i odgovornom uredniku portala Istraga.ba, zabranjen je ulazak u Republiku Hrvatsku.

Naime, njemu je danas prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku na graničnom prelazu Stara Gradiška službeno lice uručilo rješenje o odbijanju ulaska.

Uz obrazloženje stoji da je ovaj bosanskohercegovački istraživački novinar u “nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u Hrvatsku”.

Odmah smo pozvali Avdića koji je sa nama podijelio današnje iskustvo sa bosansko-hrvatske granice.

“DODIK JE DOBRODOŠAO U HRVATSKU A JA NISAM”

Na pitanje kakav je odnos graničara bio prema njemu kazao je da su su policajci bili korektni te da su samo proveli naredbe MUP-a Hrvatske sa viših instanci.

O razlozima zabrane ulaska u Hrvatsku je kazao:

Plenkovićevi evropski standardni su identični Vučećevim standardima. Ukratko – Milorad Dodik je dobrodošao u Hrvatsku, a Avdo Avdić nije. Osim toga, ova zabrana je potvrda da je sve ono što govorim i pišem o djelovanju SOA-e i službenog Zagreba u BiH – tačno”, kazao je Avdić za Slobodnu Bosnu.

