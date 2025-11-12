Region

Detalji užasa kod Rijeke: Djevojka ubila partnera, njoj se bore za život

21.2K  
Objavljeno prije 34 minute

Tijelo muškarca (38) i teško povrijeđenu ženu pronašli su u utorak navečer u porodičnoj kući na području Viškova kod Rijeke.

Kako neslužbeno saznajemo, djevojka je vatrenim oružjem ubila svog partnera. Trenutno se nalazi na odjelu intenzivne njege u KBC Rijeka, gdje joj se ljekari bore za život,pišu Vijesti

O slučaju se ranije oglasio i DORH.

– Zamjenica županijske državne tužiteljice u Županijskom državnom tužilaštvu u Rijeci, zajedno s policijskim službenicima Policijske uprave primorsko-goranske, provela je uviđaj u porodičnoj kući na području Viškova, u kojoj je vatrenim oružjem smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne povrede opasne po život zadobila 37-godišnjakinja – naveli su.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh