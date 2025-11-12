Detalji užasa kod Rijeke: Djevojka ubila partnera, njoj se bore za život

Kako neslužbeno saznajemo, djevojka je vatrenim oružjem ubila svog partnera. Trenutno se nalazi na odjelu intenzivne njege u KBC Rijeka, gdje joj se ljekari bore za život,pišu Vijesti

O slučaju se ranije oglasio i DORH.

– Zamjenica županijske državne tužiteljice u Županijskom državnom tužilaštvu u Rijeci, zajedno s policijskim službenicima Policijske uprave primorsko-goranske, provela je uviđaj u porodičnoj kući na području Viškova, u kojoj je vatrenim oružjem smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne povrede opasne po život zadobila 37-godišnjakinja – naveli su.

