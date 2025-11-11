Račun šokirao regiju: Sendvič, dvije kafe i dvije vode za manje od 10 KM!? Evo gdje možete jesti kao bogovi…

Objava na Facebooku o cijeni specijalnog sendviča, dviju kava i dviju voda u jednom restoranu izazvala je, kao i obično, pravu raspravu, prenosi Sl. Dalmacija.

– Nemaju susjedi kud u Europu s ovakvim cijenama – kaže Pero i šalje sliku iz Shkodëra: pet zvjezdica, hotel Grand Europe, kapučino s dva rahat-lokuma – 2 eura!

– Kod nas bi ti samo voda toliko koštala – odmah se javlja Ljiljana iz Hrvatske.

– 460 albanskih leka je 4,76 eura – i to za sendvič specijal, dva espressa i dvije vode. U mom gradu samo dvije vode su pet eura!

Danijel kratko potvrđuje:

– Eto tako.

Alex se nasmije i doda:

– Još jedan razlog zašto Albanija privlači i turiste i nas susjede.

Vukota, s crnogorskim humorom, ubacuje:

– Na Žabljaku ili Kolašinu za te pare možeš popiti kavu i eventualno otići na manju nuždu.

Lazar Ivetić pojašnjava stvar:

– Nema PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu. To ti je država koja brine o svojim strateškim granama!

Valentin Goga Domniki zaključuje:

– Albanija je najjeftinija u Europi! Poslije nje dolazi Slovenija. Nizozemci su čak napravili anketu o tome.

