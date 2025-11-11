Region

Drama u Gračacu: Bik mjesecima teroriše mještane, policija morala pucati da ga otjera

6.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Stanovnici Gračaca u Hrvatskoj već mjesecima žive u strahu zbog bika koji slobodno luta naseljem, ulazi u dvorišta i uništava imovinu.

 Policija - Ilustracija / Nezavisne.com

Stanovnici Gračaca u Hrvatskoj već mjesecima žive u strahu zbog bika koji slobodno luta naseljem, ulazi u dvorišta i uništava imovinu. Mještani kažu da životinja postaje sve agresivnija, a da su najviše uplašena djeca, koja se više ne usuđuju izlaziti napolje.

“Ta rika je kao iz pakla. To više ne zvuči kao normalan bik, nego je užasavajuće. Prvo je napravio štetu na voćkama, vidjelo se da se i povrijedio, a onda mi je očešao auto. Na automobilu je ostala krv i blato”, ispričala je Blaženka Mikić iz Gračaca za RTL.

Ni drugi mještani nisu pošteđeni. Jedan od njih tvrdi da je bik u naletu udario u automobil u kojem je bio vozač.

“Čovjek je bio u autu, a bik je podigao i automobil i njega. Policajci su morali pucati u zrak da ga otjeraju”, rekao je jedan od komšija.

Uz bika, problem stvara i stado krava i koza koje se također kreću bez nadzora, što dodatno povećava nesigurnost u naselju, piše senzacija.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh