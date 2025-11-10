Srbija: Pretukao suprugu pa motornom pilom ubio psa

Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana zbog nasilja u porodici te ubijanja i zlostavljanja životinja, prenosi N1 Srbija.

Prema policijskom saopćenju, incident se dogodio u petak, 7. novembra. Sumnja se da je muškarac, nakon verbalne svađe, fizički napao svoju partnericu, nanijevši joj više udaraca. Istog dana, počinio je i stravičan čin nad životinjom.

Kako navodi policija, pas je ugrizao osumnjičenog, nakon čega ga je on, u naletu bijesa, usmrtio motornom pilom. Napadnutoj ženi su u bolnici utvrđene lakše tjelesne povrede,piše Vijesti

Protiv B. A. Š. bit će pokrenut postupak zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilje u porodici i ubijanje i zlostavljanje životinja. Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu o ovom šokantnom slučaju koji je izazvao ogorčenje javnosti.

