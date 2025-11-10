Region

Milanović stao uz hrvatsku “petorku” kontra Čovića?

5.0K  
Objavljeno prije 51 minuta

Milanović je danas razgovarao s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je danas s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine koji su ujedno i izabrani predstavnici Hrvata u predstavničkim tijelima BiH.

Na sastanku u Zagrebu su bili Ilija Cvitanović predsjednik HDZ 1990, Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS), Ivo Tadić, predsjednik HDS-a te Ivan Lukenda, dopredsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS).

Milanović je s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka iz BiH razgovarao o situaciji u BIH, prvenstveno o položaju i pravima Hrvata,pišu Vijesti


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh