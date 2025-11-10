Milanović stao uz hrvatsku “petorku” kontra Čovića?

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je danas s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine koji su ujedno i izabrani predstavnici Hrvata u predstavničkim tijelima BiH.

Na sastanku u Zagrebu su bili Ilija Cvitanović predsjednik HDZ 1990, Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS), Ivo Tadić, predsjednik HDS-a te Ivan Lukenda, dopredsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS).

Milanović je s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka iz BiH razgovarao o situaciji u BIH, prvenstveno o položaju i pravima Hrvata,pišu Vijesti

