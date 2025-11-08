Čuvar Ćacilenda “odležao” 15 godina za ubistvo, donedavno bio na potjernici

RSE je Sretenovića identifikovao koristeći alate PimEye i MX Face koji kroz AI programi mogu da povežu lica sa fotografija i da utvrde da li se na uporednim fotografijama nalaze iste osobe.

Ko je Vladan Sretenović?

Vladan Sretenović je proveo u zatvoru 15 godina zbog ubistva koje je počinio 1997. godine, pokazuju javno dostupni podaci. Sretenović je u izjavi za TV Happy 2021. svjedočio da je ubio čovjeka zbog novčanog duga i psovke.

Nakon toga, prema podacima tužilaštva u Požegi na zapadu Srbije, 2016. godine je prebio jednu osobu u Arilju, zbog čega je krajem 2022. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i šest mjeseci.

Prema informacijama koje je RSE dobio od Osnovnog javnog tužilaštva u Požegi, ova presuda je postala pravosnažna u julu 2023. godine.

Više od godinu dana kasnije, mediji su objavili da je Sretenović uhapšen u Hrvatskoj po potjernici Srbije, raspisanoj zbog izbjegavanja odsluženja zatvorske kazne. Ta informacija od nadležnih u Srbiji nikada nije potvrđena.

Županijski sud u Zagrebu je u odgovoru za RSE naveo da je radi izvršenja kazne zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci zbog kaznenog djela teške telesne povrede, Vladan Sretenović izručen Srbiji 27. novembra 2024. godine.

Vrijeme izručenja i dužina izrečene kazne, upućuju na zaključak da bi Sretenović trebalo da bude u zatvoru do maja 2026.

Da li je Sretenović odležao kaznu?

Ipak, u kratkom odgovoru za RSE, iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde naveli su samo da je Sretenović odslužio kaznu zatvora.

RSE nije dobio odgovore na pitanja kada je odslužio kaznu i da li mu je ona skraćena zbog vrijemena koje je proveo u pritvoru ili nekog drugog razloga.

Na pitanje o statusu izvršenja presude u slučaju Sretenovića, iz Osnovnog tužilaštva u Požegi koje mu je izreklo kaznu, za RSE su naveli da “ne raspolažu podacima da li je i kada izdržao zatvorsku kaznu”.

Sretenovićeve poruke sa društvenih mreža

Prema objavama sa društvenih mreža, vidi se da je Vladan Sretenović bio aktivan na društvenoj mreži Facebook, u kontinuitetu više od godinu dana nakon izvršenja djela za koje je osuđen. Na toj mreži u julu ove godine je otvorio novi profil uz komentar da mu je stari hakovan.

Na mreži Instagram, Sretenović takođe ima dva profila a na ovoj mreži nije bio aktivan samo od avgusta 2024, neposredno prije hapšenja u Zagrebu, pa do jula ove godine.

Dva dana nakon što mu je u julu 2023. izrečena pravosnažna presuda i izrečena zatvorska kazna, na Instagramu je napisao “jači sam nego ikada”. Nekoliko godina ranije, 2018. je objavio i fotografiju sa plaže u Crnoj Gori, uz komentar: “Ko kaže da ne mogu da pređem granicu…a i vratiću se”.

Od jula ove godine, od kada je opet aktivan na društvenim mrežama, na njegovom Instagram profilu objavljeno je nekoliko fotografija iz provladinog kampa u centru Beograda, takozvanog “Ćacilenda”. Objave na društvenim mrežama pokazuju da Sretenović podržava aktuelnu vlast u Srbiji, ali i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Vozi motor i bavi se odgojem pasa rase američki staford terijer. Navijač je Crvene zvezde i prema objavljenim fotografijama, član kik-boks kluba Crvena Zvezda.

‘Iza brave’

Sretenović je učestvovao u snimanju emisije “Iza brave”, u produkciji provladajuće TV Happy.

U svojoj ispovesti koja je u okviru ovog televizijskog serijala emitovana 2021. godine govorio je o uslovima u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, koje opisuje kao loše, gde je proveo petnaest godina zbog ubistva i teškog razbojništva.

“Moje ime je Vladan Sretenović i odgovorao sam za ubistvo i razbojništva. Imao sam ukupnu kaznu od 35 godina zatvora, ali mi je to prepolovljeno jer sam bio mlađi punoletnik i dobio sam 15 godina zatvora”, ispričao je.

Čuvar ‘Ćacilenda’

Sa još nekoliko muškaraca Sretenović je obezbjeđivao ulaz u takozvani “Ćacilend” tokom protesta u nedjelju 2. novembra, kada je u blizini mjesta na kojem od marta kampuju pristalice vlasti, Dijana Hrka, majka jednog od nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, započela štrajk glađu.

Te večeri dogodio se niz incidenata između pristalica i protivnika vlasti.

Pred sam incident Sretenović je sa još nekoliko muškaraca kontrolisao ulaz u kamp iz ulice Kralja Milana.

Oni su propuštali ljude i vozila na prostor kampa i plato ispred Skupštine grada Beograda.

Novinarska ekipa RSE je izvještavala ispred ulaza u kamp, ali im je obezbjeđenje naložilo da prekinu snimanje i da se ne zadržavaju na tom mjestu. Jedan od okupljenih je rekao da se radi o području koje vodi do “Predsjedništva, gdje se ulazi i izlazi”.

Na pitanje da li su oni pripadnici policije, obezbjeđenje nije dalo odgovor, a novinarki su upućene uvrede.

Naknadnim pregledom snimka, među licima koja su obezbjeđivala ulaz u “Ćacilend”, RSE je identifikovao Vladana Sretenovića. Osim obezbjeđenja, novinarima RSE ni policija nije dozvolila prolaz ka šatorima u “Ćacilendu”. Jedan od policajaca je obavijestio ekipu da ulaz nije dopušten jer “ih organizatori tamo ne žele”.

Kako je počelo?

Prvi šatori u “Ćacilendu” postavljeni su početkom marta 2025. godine.

Neformalna grupa pod nazivom “Studenti 2.0” ili “Studenti koji žele da uče”, postavila je kamp sa zahtjevom da se okonča studentska blokada fakulteta i normalizuje nastava. Iako je blokada fakulteta završena, kamp je ostao u Pionirskom parku ispred Predsjedništva Srbije, a proširen je i preko puta, na plato ispred Skupštine Srbije.

Kako je ranije pisao RSE, podršku vlasti su u kampu kod skupštine u prethodnih osam mjeseci dali između ostalih veterani rasformirane Jedinice za specijalne operacije čiji su članovi učestvovali u ubistvu premijera Zorana Đinđića 2003. godine, vođe desničarskih i proruskih organizacija kao i lica osuđivana za najteža krivična djela.

Skup u Pionirskom parku je prijavio student Miloš Pavlović, dok je skup ispred skupštine, za potrebe mitinga SNS održanog 12. aprila prijavio ministar za javna ulaganja i funkcioner SNS – Darko Glišić. I u toj prijavi se navodi da će skup trajati do ispunjenja zahtjeva, od kojih je prvi poštovanje zakona i bezbjednost svih građana.

Miloš Pavlović se nije javio na redakciji dostupan broj telefona dok iz SNS nisu odgovorili na pitanja RSE, ko i na koji način bira ljude koji obezbjeđuju ulaz u kamp između Predsjedništva, Skupštine grada i republičkog parlamenta.

Facebook komentari