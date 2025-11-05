Napeto u Beogradu: Kordon policije razdvaja ćacije i demonstrante

U tzv. Ćacilendu je održan skup pristalica vlasti koji su dovezeni u Beogradu velikim brojem autobusa.

Na uglu Takovske i Bulevara kralja Aleksandra i dalje traje skup podrške Dijani Hrki, na koji su pozvali studenti u blokadi.Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je da se autobusi s pristalicama SNS-a parkiraju na zelenoj površini kod istočnog krila Palate Srbija u Novom Beogradu, čime je, kako tvrde, prekršeno više zakona i gradskih propisa,pišu Vijesti

Hrka je za medije rekla da je dobro, kao i da je “njen narod uz nju”.

U današnjoj izjavi za ovu televiziju postavila je pitanje nadležnima, koga policija štiti – ljude u “Ćacilendu” ili nju.Kako prenosi Srna ispred Skupštine Srbije u Beogradu, gdje se okupilo nekoliko destina hiljada građana, poslata je poruka zajedništva, pomirenja i jedinstva srpskog naroda, kao i podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Podsjećamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je sve ljude koji se danas budu okupili u Pionirskom parku, na platou ispred Skupštine Srbije “da budu mirni i pokažu odgovornost i poštovanje prema političkim protivnicima”.

