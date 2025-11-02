Region

Boris Tadić pozvao Srbe na otpor: “Svi na ulice!”

Objavljeno prije 23 minute

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić oglasio se na platformi X pozvavši građane da izađu na ulice.

“U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu doći u Beograd organiziraju prosvjede u svojim gradovima širom Srbije!”, napisao je Tadić poručivši da je vrijeme za zajednički građanski otpor diljem zemlje.

Tadić je ranije dao podršku Dijani Hrki.


