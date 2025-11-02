Boris Tadić pozvao Srbe na otpor: “Svi na ulice!”

“U ovim okolnostima taktički je važno da svi koji ne mogu doći u Beograd organiziraju prosvjede u svojim gradovima širom Srbije!”, napisao je Tadić poručivši da je vrijeme za zajednički građanski otpor diljem zemlje.

Tadić je ranije dao podršku Dijani Hrki.

Svi moramo stati uz Dijanu Hrku u borbi u koju je danas krenula! To je borba žene koja je izgubila dete. Borba žene koja je nakon te strašne tragedije prošla i kroz godinu dana nepravde u kojoj NIKO nije odgovarao za smrt njenog deteta i drugih 15 nedužnih ljudi. Borba žene… — Boris Tadić (@BorisTadic58) November 2, 2025

