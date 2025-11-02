Karleuša izazvala reakcije zbog komentara o skupu u Novom Sadu: Od tragedije ste napravili farsu s palestinskim zastavama

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša ponovo je izazvala velike kontroverze izjavom o godišnjici pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Ona je kritikovala svoje sugrađane koji su se okupili jučer na komemorativnom skupu.

– Potpisujem da većina onih koji su jučer bili na skupu u NS-u ne zna ime nijedne žrtve. Od tragedije ste napravili rijaliti sa šetnjom, dušecima, farsu sa sve đipanjem uz muziku i palestinske zastave, politički i vjerski obračun. Od tragedije ste napravili još veću. Čitavom svom narodu. Da odu slike u svijet kako je u Srbiji loše kad joj je išlo nikad bolje. Da šutim? Ne pada mi na pamet. Upravo zato što volim moj narod kojim perfidno manipulišete – rekla je,piše Avaz

Njena izjava izazvala je veliki gnjev i brojne komentare, gdje su joj poručili da bi je trebalo sram biti.

“Nađi neki drugi narod, molim te”, , “Pričaj, pričaj. Lijepo nas zabavljaš”, samo su neki od komentara.

Prema informacijama MUP-a Srbije na ovom skupu je prisustvovalo oko 39.000 građana koji su stigli iz cijele Srbije, dok opozicioni podaci govore o šestocifrenim brojkama.

