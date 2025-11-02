Vučić prelomio: Biće prijevremeni izbori u Srbiji

On je istakao da je u Novom Sadu na vrhuncu bilo oko 40.000 ljudi, i da je srećan da je prošlo mirno i dostojanstveno.

Kako je rekao, blokaderi su odgovorili negativno na njegovo izvinjenje, za teške riječi koje je izgovarao o njima, jer je “takva mladost, u revolucinarom zanosu istrče pre nego promisle”, prenosi Nova.

“Moje izvinjenje je bilo iskreno, ne da bih se nekome dodvoravao, ne zato što, kako neki misli, da sam se plašio, već u želji da promenim atmosferu u društvu“, rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta Nacionalnog stadiona u okrivu EKSPO projekta.

On je rekao da je na “iracionalne uvrede nekad reagovao emotivno”, ali da umije to da prizna, za razliku od političkih protivnika.

“Moja ruka je pružena onima koji drugačije misle”, poručio je Vučić, navodeći da ima svoje ideje ali da je predsjednik svih građana.

Na pitanje o hapšenju novosadskog odbornika Miše Bačulova, kojeg terete da je hteo da inscenira svoje trovanje da bi optužio Vučića, Vučić je rekao da mu je skoro žao tog čovjeka jer je pomislio da je važan.

Juče je u Novom Sadu održana komemoracija za stradalih 16 građana nakon što je na njih pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, prije tačno godinu dana, 1. novembra 2024.

Ova nesreća izazvala je veliki revolt građana, koji predvode studenti univerziteta širom Srbije.

