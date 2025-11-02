TURSKA najveći investitor u Crnoj Gori

Njegova Vlada je prethodno po hitnom postupku uvela vize za turske državljane, prenosi RSE.

Odluci je prethodila masovna tuča u kojoj su, kako se sumnja, jedan turski i jedan azerbejdžanski državljanin nanijeli lakše povrede 25-godišnjem Podgoričaninu.

Tuča je pokrenula talas napada na turske državljane i njihovu imovinu, uključujući i seriju protesta sa kojih je poručeno “Turci napolje”.

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda zatražila je zaustavljanje “rasističke histerije” u zemlji.

Ova situacija stavila je u fokus odnose Crne Gore i Turske.

Prvi po investicijama

Turska je prva po prilivu direktnih stranih investicija u Crnu Goru – sa više od 92 miliona eura, podaci su za prvih osam mjeseci ove godine.

Prestigla je Srbiju i Rusiju, koje su se godinama “mijenjale” na vrhu ove liste.

Podaci Centralne banke Crne Gore pokazuju da su se turske investicije upetostručile od 2020. godine.

Kada je u pitanju spoljnotrgovinska razmjena, Crna Gora mnogo više uvozi nego što izvozi u Tursku.

Prošle godine je uvoz bio gotovo 15 puta veći od izvoza.

Drugi po broju putnika

Od više desetina aviodestinacija, Istanbul posljednjih godina najpopularnija poslije Beograda.

Udio putnika iz Turske je sa pet odsto 2019. premašio 22 odsto prošle godine.

Prema Istanbulu i drugim turskim gradovima saobraćale su prošle godine četiri kompanije.

Iz Aerodroma su za RSE kazali da se očekuje nastavak letova turskog nacionalnog avioprevoznika “Turkish Airlinesa” iz Istanbula ali da je red letenja – obzirom na uvođenje viza državljanima Turske – podložan promjenama.

Ova kompanija ima više letova dnevno a Istanbul je jedna od glavnih tranzitnih tačaka za daleke destinacije, poput Sjedinjenih Američkih Država i Azije.

Četvrti po broju turista i noćenja

Veliki broj letova se odrazio i na strukturu gostiju u Crnoj Gori.

Turska se prošle godine našla na četvrtom mjestu – poslije Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije – po broju turista i noćenja koji su ostvarili njihovi državljani.

Pet godina prije toga bili su 13. mjestu po broju turista a 17. po broju noćenja.

Treći među strancima u Crnoj Gori

U međuvremenu se veliki broj njih i doselio u Crnu Goru.

Naime, u Crnoj Gori, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, ima oko 100.000 stranaca sa privremenim ili stalnim boravkom.

Od toga najviše državljana Srbije i Rusije, a potom Turske – oko 13.400.

Prije pet godina njihov broj je znatno manji – 4.600.

Prvi po broju kompanija

Doseljavanje je uticalo i na privrednu djelatnost.

U Crnoj Gori je na kraju prošle godine bilo registrovano 30.000 kompanija u vlasništvu stranih državljana.

Od toga su turski vlasnici gotovo trećine tih kompanija – 32,8 odsto.

Njihovo pojačano prisustvo u Crnoj Gori “nije od juče”. Turski državljani su još 2018. godine “pretekli” srpske i ruske po broju kompanija u Crnoj Gori.

Šesti po broju procesuiranja za krivična djela

Podaci policije za posljednjih pet godina pokazuju da su među strancima koji su procesuiranih za razna krivična djela, turski državljani tek na šestom mjestu.

Ispred njih su državljani Srbije, Kosova, Albanije i Bosne i Hercegovine i Rusije.

Turska banka od 2015.

U Crnoj Gori posluje 11 banaka, koje su uglavnom u stranom vlasništvu.

Jedna od njih je turska državna Ziraat banka, koja je počela sa radom prije deceniju.

Prošle godine je ostvarila profit od oko 1,1 milion eura.

Ova banka i “Turskih airlines” su među osnivačima Turske privredne komore u Crnoj Gori, koja je počela sa radom prije dvije godine.

Donirano 20 miliona, 100.000 vakcina…

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) je od 2007. do danas realizovala oko 500 projekata čija vrijednost premašuje 20 miliona eura, saopšteno je u martu iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore.

Turska je 2021. godine Crnoj Gori donirala 100.000 vakcina za COVID-19.

Vlada Turske je takođe Ministarstvu odbrane donirala teretna vozila.

Turska je, poput Crne Gore, članica NATO.

Iz Ministarstva dijaspore nisu odgovorili na upit RSE koliko crnogorskih državljana živi, studira i radi u Turskoj.

Ambasador Tuske Bariš Kalkavan je nedavno kazao da oko 250.000 turskih građana ima crnogorsko porijeklo te da su “most prijateljstva između naših naroda”.

Crna Gora i Turska ove godine obilježavaju 146 godina diplomatskih odnosa.

Facebook komentari