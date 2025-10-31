Objavljene fotografije iz zraka komemorativnog skupa u Novom Sadu: Evo ko se obratio okupljenima

Desetine hiljada građana okupile su se kod Željezničke stanice u Novom Sadu, gdje su uz 16 minuta šutnje i polaganje cvijeća odali počast žrtvama stradanja.

Osim u Novom Sadu, 16 minuta šutnje obilježeno je i u drugim gradovima širom Srbije, ali i u regiji i Evropi.

Nakon odavanja počasti, program je nastavljen obraćanjima studenata, a prva se okupljenima obratila studentica Nađa Šolaja.

“Ovo je zločin. Ovo je ubistvo. Porodice žrtava zaslužuju da znaju ko je ubio njihove bližnje i da oni odgovaraju za to”, rekla je Šolaja.

U međuvremenu, srbijanski mediji javljaju da su prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu zatvorene te da su na njima spuštene rešetke.

“Dvadesetak studenata-redara stoji ispred njih. Od oznaka SNS vidljiv je jedino njihov slogan ‘Srbija ne sme da stane’. Građani koji učestvuju na skupu prolaze pored tih prostorija bez ikakvih reakcija”, piše Danas.rs.

Facebook komentari