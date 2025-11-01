Godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu: Još uvijek bez sudskog postupka

Na današnji dan prije godinu dana u Novom Sadu je u obrušavanju nadstrešnice renovirane željezničke stanice poginulo 16 ljudi, a jedna djevojka je teško povrijeđena, ali i pored protoka vremena i dalje nije utvrđena krivična odgovornost za taj događaj.

Nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu obrušila se 1. novembra 2024. godine u 11:52, i tom prilikom poginulo je 14 ljudi, među kojima i četvero djece – od šest, 10, 16 i 17 godina, dok su teško povrijeđene tri osobe. Kasnije su preminule još dvije osobe, prenosi Beta.

Tog dana pod tonama betonskog šuta poginuli su Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76), sve iz Kaća.

Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Sjeverne Makedonije Vasko Sazdovski (46).

Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posljedica teških povreda u bolnici 17. novembra.

Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva i učenik srednje škole iz Novog Sada umro je 21. marta ove godine.

Djevojka Teodora Martinko je s teškim povredama preživjela tu nesreću.

“60 godina stara…”

Neposredno nakon pada nadstrešnice, najprije je Infrastruktura željeznice Srbije saopćila da nadstrešnica nije rekonstruisana, a zatim je to ponovio i tadašnji predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević, kada je s ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i gradonačelnikom Novog Sada Milanom Đurićem došao da obiđe mjesto nesreće.

– Nevjerovatno je da 60 godina ta nadstrešnica nije obnovljena. Čak i kada je cijela stanica rekonstruisana, nadstrešnica nije. Neko će morati da objasni zašto – rekao je iste večeri predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poruci javnosti koju je prenosila Radio-televizija Srbije.

Već 1. novembra uvečer aktivisti studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) organizovali su na Trgu slobode paljenje svijeća za žrtve.

Od sutradan građani i opozicioni aktivisti počinju da organizuju okupljanja, tražeći odgovornost nadležnih.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić podnio je ostavku 5. novembra, navodeći da je podnosi „iz moralnih razloga“ jer se nesreća desila u resoru koji vodi.

“Ne mogu da prihvatim krivicu..”

– Ne mogu da prihvatim krivicu za smrt 14 ljudi jer ni ja, ni ljudi koji rade sa mnom, nemaju ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila – rekao je Vesić dan ranije na konferenciji za novinare, najavljujući ostavku.

Za njim je 20. novembra otišao i ministar trgovine Tomislav Momirović, koji je bio Vesićev prethodnik u resoru građevinarstva i tokom čijeg mandata su izvođeni radovi na željezničkoj stanici u Novom Sadu, uključujući i nadstrešnicu.

Goran Vesić i još 11 osoba, među kojima i Jelena Tanasković, vršiteljica dužnosti direktorice „Infrastrukture željeznice“, koja je par dana ranije podnijela ostavku, uhapšeni su 21. novembra zbog pada nadstrešnice.

Istrage i hapšenja

Hapšenja po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, čijom istragom je obuhvaćeno 15 osoba, uključujući i Tomislava Momirovića, sprovedena su 1. augusta ove godine.

Između ostalih, uhapšeni su Momirović i njegova pomoćnica u to vrijeme Anita Dimoski, kao i Nebojša Šurlan, koji je bio vršilac dužnosti generalnog direktora privrednog društva „Infrastruktura željeznice Srbije“ a.d. Beograd, od maja 2020. do marta 2024. godine.

Trenutno su tri postupka u fazi istrage i još nije potvrđena nijedna optužnica, pa nije započet sudski postupak.

Pored tog postupka, o potencijalnoj korupciji tokom modernizacije pruge do granice s Mađarskom, po jedna istraga za pad nadstrešnice vodi se u Novom Sadu i Beogradu.

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, odlukom Višeg suda u Novom Sadu, 12. marta ove godine, vraćena je na dopunu.

Više javno tužilaštvo je 18. juna optužilo Viši sud za opstrukciju, da bi nakon dopune, 16. septembra saopćilo da je podiglo novu optužnicu protiv istih osumnjičenih i za ista krivična djela.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu pokrenulo je optužnicu protiv troje osumnjičenih obuhvaćenih istragom novosadskog tužilaštva, ali zbog djela s „koruptivnim elementima“.

Ocjene više stručnjaka, uključujući i članove Anketne komisije, bile su da je beogradski postupak zapravo pokušaj opstrukcije novosadskog.

Posljednjih sedmica više najviših državnih funkcionera ponavlja priču o tome da je pad nadstrešnice prouzrokovan terorističkim aktom, iako je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu još 14. jula saopćilo da je, u saradnji s Upravom kriminalističke policije Službe za borbu protiv terorizma i ekstremizma, Nacionalnim centrom za kriminalističku forenziku pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, izvršena dopuna uviđaja na licu mjesta.

– Analizom i vještačenjem više od dvadeset uzoraka izuzetih tragova, izvršenim od strane Uprave za tehniku Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, nije utvrđeno prisustvo eksplozivnih materija, čime je navedena analiza pokazala da rušenje nadstrešnice željezničke stanice nije posljedica terorizma – navelo je u julu VJT.

