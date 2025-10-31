Novosađani dočekuju hiljade studenata i građana iz gradova širom Srbije

U Novi Sad pješače kolone iz Novog Pazara, Beograda, Subotice, Vršca i Zrenjanina, Bačke Palanke, Rume, a tu su i biciklisti iz Niša, prenosi 021.rs,pišu Nezavisne

Njima su se pridruživali građani u mjestima kroz koja su prolazili, pa su u koloni i građani Inđije, Sombora, Šapca, Sremske Mitrovice, Kolona iz Subotice pozdravila je Teodoru Martinko, jedinu preživjelu pad nadstrešnice, u blizini njene kuće u Kisaču.Podsjećamo, Studenti u blokadi objavili su program sutrašnjeg komemorativnog skupa. Građani će se okupljati na 16 lokacija odakle će se uputiti ka Željezničkoj stanici, gdje će u 11.52 biti 16 minuta tišine za nastradale. Biće organizovana i šetnja do keja, a skup bi trebalo da se završi nešto poslije 20 časova.

