Neviđen prizor u Srbiji: Narod maršira ka Novom Sadu, Vučić se izvinjava

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom godišnjice i rekao da je riječ o tragediji koja je duboko potresla zemlju i pročitao imena svih poginulih.

Dodao je da razumije ljutnju građana jer krivci još nisu kažnjeni.

“To je i za mene razočaravajuće, iako su takvi procesi složeni i dugi. Nadam se da će odgovori uskoro stići”, rekao je.

Vučić je priznao da su mnogi, uključujući njega, protekle godine činili pogreške.

“U nekim trenucima rekao sam stvari koje mi je žao što sam izgovorio, studentima, demonstrantima i drugima. Ispričavam se zbog toga”, rekao je.

Pozvao je građane da obilježavanje godišnjice prođe mirno i s poštovanjem.

“Istinska pravda mora biti zadovoljena, ali ne na ulicama. Sutra ne smije biti dan koji nas dijeli, nego koji nas ujedinjuje u tuzi”, rekao je Vučić,pišu Vijesti

Društvenim mrežama širi se video hiljada studenata koji nezaustavljivo pešače kroz “vojvođanske drumove” na putu za Novi Sad.

Saobraćaj svih vozova u Srbiji je obustavljen zbog dojave o eksplozivnoj napravi, saopštio je Srbijavoz na svom zvaničnom sajtu

Facebook komentari