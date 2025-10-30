Voditeljica srpske televizije se onesvijestila u programu uživo: Ovo je reakcija snimatelja!

Maša je čitala brojeve izvučene iz bubnja, da bi joj u jednom trenutku iznenada pozlilo. Dok je izgovarala brojeve, ništa nije slutilo na bilo kakav problem, a potom se samo srušila i nestala iz kadra.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak ovog trenutka, na kojem se vidi kako voditeljka pada, snimatelj prestaje da snima, pritrčava joj u pomoć, a program je prekinut.
Maša Zipovski se nekoliko minuta kasnije oglasila na društvenoj mreži Instagram i saopštila:
“Hvala svima na brizi. Desi se, ali sada je sve u redu. Izvinite na prekidu programa i hvala na razumijevanju”.
Otkrila je i da se već od četvrtka vraća na male ekrane, prenosi Novi.
