Voditeljica srpske televizije se onesvijestila u programu uživo: Ovo je reakcija snimatelja!

Maša je čitala brojeve izvučene iz bubnja, da bi joj u jednom trenutku iznenada pozlilo. Dok je izgovarala brojeve, ništa nije slutilo na bilo kakav problem, a potom se samo srušila i nestala iz kadra.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak ovog trenutka, na kojem se vidi kako voditeljka pada, snimatelj prestaje da snima, pritrčava joj u pomoć, a program je prekinut.

Maša Zipovski se nekoliko minuta kasnije oglasila na društvenoj mreži Instagram i saopštila:

“Hvala svima na brizi. Desi se, ali sada je sve u redu. Izvinite na prekidu programa i hvala na razumijevanju”.

Otkrila je i da se već od četvrtka vraća na male ekrane, prenosi Novi.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari