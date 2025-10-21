Crna Gora uvodi vize za državljane Turske

Državljani Turske koji posjeduju obični pasoš od četvrtka će biti podložni viznom režimu prilikom putovanja u Crnu Goru, priopćilo je turska Ambasada u Podgorici.

Podsjetili su da je, u skladu s odlukom Vlade Crne Gore, režim bezviznog putovanja za državljane Turske privremeno suspendiran.

– Prema informacijama dobivenim od Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, državljani Turske koji posjeduju običnu (bordo) putovnicu od 30. oktobra bit će podložni viznom režimu prilikom putovanja u Crnu Goru – navodi se u objavi Ambasade na mreži X.

Dodaje se da se zahtjevi za vizu mogu podnijeti putem Ambasade Crne Gore u Ankari ili Generalnog konzulata u Istanbulu,pišu Avaz

– S druge strane, osobe koje imaju pasoš i boravišnu dozvolu koja važi najmanje tri mjeseca, te rezidenti Australije, Kanade, Japana, Novog Zelanda, Irske, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i zemalja Šengenskog prostora i posjeduju važeću višekratnu vizu, mogu ući u Crnu Goru bez vize, pod uvjetom da njihov boravak ne prelazi 30 dana – piše u objavi.

Iz Ambasade su naveli da su držaoci diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica i dalje izuzeti od obaveze posjedovanja vize, ukoliko njihov boravak u Crnoj Gori ne prelazi 90 dana u razdoblju od 180 dana.

