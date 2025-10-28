Turci masovno napuštaju Crnu Goru: Redovi na aerodromu nakon haosa u Podgorici

Na Instagram stranici “Necenzurisano” objavljen je snimak koji prikazuje grupu muškaraca i nekoliko žena sa maramama kako u dugačkim redovima čekaju na aerodromu u Podgorici. Uz video stoji opis da se radi o turskim državljanima koji napuštaju Crnu Goru nakon nedavnih incidenata.

Napetosti nakon sukoba

Prema pisanju “Pobjede”, trojica državljana Turske zabarikadirala su se u kazinu koji se nalazi u kompleksu “Vektra” na Zabjelu, nakon što je, prema riječima očevidaca, grupa mještana pokušala fizički da se obračuna s njima.

Policija je potom izvela napadače iz objekta i privela dvojicu turskih državljana.

Ministarstvo vanjskih poslova Turske saopštilo je da su, zbog dešavanja u Crnoj Gori, preduzete mjere radi zaštite turskih državljana te da su u stalnom kontaktu s crnogorskim vlastima.

Izjava djevojke ranjenog mladića

– Turci su prolazili, prva grupa od tri osobe, a druga iza njih. Pjevali su i nešto dobacivali, pa pitali ima li neki problem. Moj momak je ustao i pitao o čemu se radi, a oni su rekli ‘ima’. Odmah su izvadili noževe i napali ga. Hvala Bogu što nijedan vitalni organ nije povrijeđen, ali je dosta iskrvario i ima povredu glave – rekla je djevojka napadnutog mladića.

Podgorička policija pronašla je u naselju Zabjelo bejzbol palice i privela više osoba zbog sumnje da su planirale napad, nakon incidenta u kojem su učestvovala dva strana državljana iz Turske i Azerbejdžana.

Oglasilo se Tužilaštvo

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici donijelo je rješenje o zadržavanju dvojice osumnjičenih – državljana Turske i Azerbejdžana, N. D. i G. J., koji se terete da su u subotu hladnim oružjem ranili M. J. (25) sa Zabjela.

Najveća navijačka grupa “Varvari” oglasila se na društvenim mrežama i najavila nove proteste u znak podrške napadnutom mladiću.

Turski novinar: “Mafijaši traže utočište”

Turski novinar Ibrahim Haskologlu (İbrahim Haskoloğlu) objavio je na mreži X fotografije muškarca za kojeg tvrdi da je Ozgur J., osumnjičen za seksualno zlostavljanje maloljetnih djevojčica, koji se navodno nalazi u Crnoj Gori gdje “pere mafijaški novac”.

