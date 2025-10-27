Roditelji i četvero djece otrovali se u Hrvatskoj, za sve krivi stršljeni

Cijela porodica, roditelji i četvero djece, otrovala se ugljikovim monoksidom u porodičnoj kući u Babićima kod Umaga.

Policija je zaprimila dojavu 26. oktobra u jutarnjim satima da je na donjem spratu kuće u Babićima došlo do trovanja 36-godišnje žene, 40-godišnjeg muškarca i četvero maloljetnika.

Kako je utvrđeno, porodica se dan prije uselila u kuću te je navečer naložila vatru u peći na drva. Međutim, zbog neispravnog dimnjaka, koji je bio začepljen stršljenovim gnijezdom, ugljikov monoksid proširio se unutrašnjim prostorijama kuće, što je dovelo do trovanja, javlja Dnevnik.hr.

Svim unesrećenima pružena je ljekarska pomoć te su prevezeni u pulsku bolnicu.

Policija je utvrdila da vlasnik kuće nije imao potvrdu o redovitom pregledu dimnjaka od ovlaštene osobe. O svim okolnostima tog događaja obavijestit će nadležne institucije.

Apel MUP-a

Policija apeluje na građane da redovito pregledavaju dimnjake – barem jednom godišnje – te da to obavljaju ovlaštene stručne osobe. Također podsjećaju na to da se dimnjaci moraju pregledavati i kod svake promjene uređaja za loženje ili promjene vrste goriva.

Plinski i uređaji na tekuća goriva, poput bojlera i plamenika, također moraju biti redovito servisirani kako bi se spriječile takve opasnosti i povećala sigurnost u kućanstvima.

Savjeti za građane:

– ne palite krute energente u kućištima za gorivo

– prilikom korištenja svojih peći ili kamina vodite računa o sigurnom okruženju od požara (sklonite lakozapaljive stvari)

– očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata, stoga nemojte bacati vrući pepeo u kontejnere za smeće ili druga odlagališta

– provjerite i sistem centralnog grijanja kako biste izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem

– tople peći na ulje nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade

– plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali,piše N1

– ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris, odmah isključite plin.

Obvezno pozovite dimnjačara:

– ako dimnjak dobro ”ne vuče”

– kada se u prostoriji glatke površine orošavaju – vlaže (moguće je da je riječ o povratu dimnih plinova)

– ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom

– ako se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega.

