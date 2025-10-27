Saslušan vozač iz BiH koji je usmrtio porodicu u Beogradu, vozio 132 km/h, a ograničenje 50

Kako prenosi “Telegraf”, osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana 24-godišnjem Nikoli Đ..

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli Đ. se na teret stavlja krivično djelo Teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Postoje osnovi sumnje da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 sati na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke “audi A4”.

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obilježenog pješačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svjetlo), već je velikom – neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na sat, gdje je dozvoljena brzina 50 kilometara na sat, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu vozila marke “hjundai I-30” kojim je upravljala oštećena D.K, koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala lijevo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svjetlo),pišu Vijesti

Usljed udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvjete, usljed kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mjesta preminuli, dok je teške tjelesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao osumnjičeni.

Facebook komentari