Horor u Sloveniji trese cijeli region: Ovo je otac koji je ubijen dok je pokušavao da zaštiti sina

U Novom Mestu se dogodila tragedija čija je nevina žrtva bio Aleš Šutar, poznati ugostitelj, di-džej i otac dvoje djece.

Aleš Šutar je bio Novomeštanin sa Žibertovog hriba. Njegovi prijatelji su ga cijenili kao izuzetnog muzičkog poznavaoca, prenosi Dolenjskil ist.

Aleš je bio je pravi leksikon savremene muzike, bio je i di-džej, posljednji nastup u ovoj ulozi pod umjetničkim imenom di-džej Aco bio je u četvrtak na tradicionalnoj Gradskoj modnoj reviji.

Kada je omladinski klub “LokalPatriot” još bio na Glavnom trgu, tamo je nastupao i kao di-džej. U mladosti se bavio i sportom, trenirao je atletiku.

Nakon završetka srednje škole studirao je organizaciju rada i, prije godina, zajedno sa još trojicom prijatelja, pokrenuo je ugostiteljski posao u bašti San Sebastijan, a najskorije, kao menadžer, vodio je nekoliko restorana, od “Pri vodnjaku”, bara “Arkada do Kavke”, bistroa “Marof” i bara “BarBar”.

Podsjećamo, Aleš Šutar je preminuo u oblnici od poveda koje je zadobio nakon što je pretučen kada je došao u klub da zaštiti sina koga je maltretirala grupa mladića. Ova tragedija je uznemirila javnost u Sloveniji, a dvoje ministara je podnelo ostavke premijeru Robertu Golobu.

Tragedija se dogodila u noći između petka i subote, a danas je objavljen i uznemirujući snimak premlaćivanja nesrećnog Aleša. Nakon što je ovaj zločin doveo do ostavki dvoje ministara (pravde i unutrašnjih poslova), najavljeno je i održavanje vanredne sednice slovenačog parlamenta, piše Telegraf.

