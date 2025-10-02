Nakon brutalnog ubistva, dvoje slovenskih ministara podnijelo ostavke

Slovenski ministri pravosuđa i unutarnjih poslova, Andreja Katič i Boštjan Poklukar, podnijeli su ostavke nakon nasilne smrti stanovnika Novega Mesta, a premijer Robert Golob njihove je ostavke prihvatio.Nakon ubistva stanovnika Novog Mesta u Sloveniji, na sastanku koji je sazvao premijer Robert Golob, ostavke su ponudili ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar. Premijer je obje ostavke prihvatio, javlja RTV Slovenije.

Ministrica Katič svoju je ostavku ponudila još prije sastanka koji je premijer sazvao zbog tragedije, a istu je odluku ujutro donio i ministar Poklukar.

– S oboje ministara u ostavci dogovorio sam se da do imenovanja nasljednika ostaju na dužnosti – izjavio je Golob,piše Avaz

Podsjetimo, u noći s petka na subotu muškarac je brutalno pretučen ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu nakon što je došao pomoći sinu kojemu je prijetila grupa ljudi. Uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći, podlegao je povredama.Napad je oštro osudila i predsjednica Nataša Pirc Musar poručivši kako očekuje da nadležna tijela brzo i učinkovito djeluju protiv počinitelja.

Facebook komentari