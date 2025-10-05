Uznemirujući snimak / Ovo je trenutak kada je mladić (24) s Audijem udario u automobil tročlane porodice koja je poginula



Tročlana porodica poginula je noćas na Novom Beogradu kada je vozač (24) iz BiH udario automobilom marke Audi, u njihov Hyundai. Nesretni otac, majka i dječak (2016) na mjestu su ostali mrtvi.

Ugao Bulevara Heroja s Košara i Omladinskih brigada, zeleno svjetlo uključeno je samo za skretanja lijevo iz oba smjera iz Bulevara heroja s Košara ka Omladinskih brigada.

Pali se žuto, ali upravo za ova lijeva skretanja, a ne za pravac pravo… Ovo je početak jezivog snimka nesreće koja se noćas dogodila na ovoj lokaciji, piše Telegraf.rs.Međutim, u tom trenutku, na pravcu Bulevara, iz smjera Mosta na Adi ka Bežaniji, vozač Audija prolijeće pravo, na crveno svjetlo, dok vozila ulaze u raskrsnicu i direktno ulazi u konflikt sa njima,piše Avaz

Iz sve snage, velikom brzinom, udara bočno u Hyundai, koji je skretao lijevo iz Bulevara heroja sa Košara, smjera ka Mostu na Adi, ka Omladinskih brigada u smjeru ka Opštini. On od siline udara leti, obara stubove i pretvara se u olupinu.

Za oca (43), majku (38) i dijete (9) nije bilo spasa. Poginuli muškarac je policajac koji je bio s porodicom.

Facebook komentari