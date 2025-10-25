Thompson nastupa u Areni Zagreb, gradonačelnik poručio: Ako bude ustaškog pozdrava, nema novih koncerata

Hrvatski muzičar Marko Perković Thompson 27. decembra trebao bi nastupati u Areni Zagreb, a zatražio je i dodatni termin za još jedan koncert.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević naveo je da to neće odobriti ukoliko na prvom bude ustaškog pozdrava.

– Thompsonov menadžment je osim ovog termina 27. decembra u areni, za koji je već potpisan ugovor, tražio i termin za koncert u areni 28. decembra. Znači, dan kasnije. Ono što sad mogu reći jeste da će se koncert 27. decembra dogoditi jer je taj ugovor potpisan i on je na snazi. Potpisan je još u martu. Znači, nekoliko mjeseci prije Thompsonovog koncerta na Hipodromu. No, koncert 28. decembra se neće dogoditi ukoliko na koncert 27. decembra bude korišten taj ustaški pozdrav. Neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima koji upravljaju bilo gradska poduzeća, bilo gradske ustanove u Zagrebu – izjavio je Tomašević.

Tomislav Tomašević: Bez ustaških pozdrava. Platforma X

Dodao je da su se o tome konsultovali i s koalicijskim partnerima, tj. SDP-om u Zagrebu i da se oni slažu s ovim stavom. Podsjetio je da su nakon Thompsonovog koncerta na Trgu bana Jelačića povodom dočeka rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su, nažalost, hiljade ljudi s izvođačem uzvikivali taj protuustavni pozdrav.

– Da je to protuustavni pozdrav nekoliko je puta ponovio i najviši sud što se tiče ustava u ovoj zemlji, a to je Ustavni sud. Proglasio je taj pozdrav nedvojbeno ustaškim pozdravom i nedvojbeno protuustavnim. Ono što želim isto tako podsjetiti – da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pjevanja ustaških pjesama poput ‘Jure i Bobana’ u centru grada koje policija nije pokušala spriječiti – rekao je.

Dodao je da je po gradu i na koncertu bilo pojedinaca koji su nosili ustaško znakovlje te da su nadležne institucije okrivile gradsku vlast oko nepostupanja policije jer im je dozvolila koncert.

– U sljedećih nekoliko sedmica ćemo se kao gradska uprava dogovarati s gradskom skupštinom oko pravila koje će vrijediti za sve izvođače i za sve organizatore te propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog, protuustavnog pozdrava, ustaških obilježja ili bilo kakav poziv na diskriminaciju ili rasizam na koncertima ili nekim drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravlja gradska poduzeća ili gradske ustanove u Zagrebu – zaključio je Tomašević.

