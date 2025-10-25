Pijana vozačica mora platiti paprenu kaznu: Izmjerili joj više od 3 promila u 8 ujutro

Žena (42) koja je bila pijana, u srijedu je u zagrebačkom naselju Trnje skrivila nesreću sa nevjerovatnih 3,06 promila alkohola u krvi.

Prilikom neopreznog pokušaja parkiranja udarila je u drugo vozilo, objavila je policija.

Incident se desio 22. oktobra oko 8:05 sati u Ulici Prisavlje. Vozačica, upravljajući ličnim automobilom zagrebačkih registracija, kretala se u smjeru istoka. Dolaskom do kućnog broja 3, zbog neoprezne vožnje skrenula je udesno na parkirališno mjesto i naletjela na parkirani automobil osječkih registarskih oznaka u vlasništvu 25-godišnjakinje.

U nesreći je nastala samo materijalna šteta, a alkotestiranjem je utvrđeno da je 42-godišnjakinja vozila s čak 3,06 g/kg alkohola u organizmu. Odmah je uhapšena i odvedena u posebne prostorije policije na triježnjenje. Nakon što je prestalo djelovanje alkohola, privedena je na Općinski prekršajni sud u Zagrebu,piše Avaz

Policija je u svom optužnom prijedlogu tražila novčanu kaznu od 1.580 eura i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilom B kategorije. Međutim, sud je bio znatno stroži. Proglasio ju je krivom i kaznio novčanom kaznom od 2.260 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

