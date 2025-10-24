Region

Nevjerovatni prizori s Krka: Tuča zabijelila otok kao da je zima

6.0K  
Objavljeno prije 2 sata

Obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme koje je danas oko podneva zahvatilo područje Kvarnera donijelo je nesvakidašnje prizore s otoka Krka.

Na potezu između grada Krka i Malinske pala je jaka tuča, toliko obilna da su ceste u kratkom vremenu izgledale kao da se nalaze u planinskom odmaralištu, a ne na jadranskom otoku.Time je dodatno naglasilo bijeli sloj leda koji je prekrio puteve i okolinu, stvarajući prizore kakvi se rijetko viđaju u ovom dijelu godine,pišu Vijesti


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh