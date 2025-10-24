Nevjerovatni prizori s Krka: Tuča zabijelila otok kao da je zima

Na potezu između grada Krka i Malinske pala je jaka tuča, toliko obilna da su ceste u kratkom vremenu izgledale kao da se nalaze u planinskom odmaralištu, a ne na jadranskom otoku.Time je dodatno naglasilo bijeli sloj leda koji je prekrio puteve i okolinu, stvarajući prizore kakvi se rijetko viđaju u ovom dijelu godine,pišu Vijesti

