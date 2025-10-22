Vučić o Evropskom parlamentu: “Patološki lažovi i teško oboljeli”

Tom prilikom je evroparlamentarce nazvao “patološkim lažovima i teško oboljelima”.

Vučić je rekao da pomenutu rezoluciju nije u potpunosti pročitao, ali da je, kako tvrdi, zadovoljan raspravom jer se “vidjelo ko su lica koja siju mržnju protiv Srbije”.

– Najviše se javilo Hrvata, njih šest, sve u skladu sa obojenom revolucijom. Mi smo imali i mnogo oštrije rezolucije. Ovdje su se EPP i neke druge patriote pobrinule da ton rasprave i sam tekst budu drugačiji. Mene brine to kada kažu da imaju relevantne izvore koji tvrde da je upotrijebljen zvučni top. To govori da tamo ima patoloških lažova, a to imate u svakom društvu. Ali da imate nivo patološkog laganja sa nivoa EP, to nisam očekivao – izjavio je Vučić, a zatim stao u odbranu komandanta JZO.

– Taj nivo neozbiljnosti, da vi prepisujući medije United grupe pominjete po imenu gospodina Krička, to je već teška i opaka bolest. I danas je gospodin Kričak bio prvi na licu mjesta, doletio i doprinio da se stvari raščiste i budu jasne. Borac bez straha i mane, zato mnogima smeta. Kao i gospodin Repac i mnogi drugi. Ljudi koji se drže zakona kao pijan plota, koji poštuju svoju zemlju i Ustav Republike Srbije – kazao je Vučić.

Komentarišući kritike u vezi sa kampom “Ćacilend”, Vučić je rekao da je “sve mnogo jasnije”.

– Ne smeta im 25.000 kriminalnih skupova, 60 ili 70 fakulteta okupiranih, to što nam svakog dana ometaju Ustavom zagarantovanu slobodu kretanja, ništa im to ne smeta. Smeta im jedan park i jedna jedina tačka. I onda vidite koliko je to politički obojeno. Ja nemam problem sa tim i želim im uspješan rad i u budućnosti. Ako dokažete da je upotrijebljen zvučni top, ja nisam više predsjednik Srbije – poručio je Vučić.

Podsjetimo, Evropski parlament danas glasa o rezoluciji koja predstavlja jednu od najoštrijih kritika režima Srpske napredne stranke od njenog dolaska na vlast. Dokument upozorava na represiju vlasti nad demonstrantima, opstrukcije u utvrđivanju odgovornih za tragediju u Novom Sadu i sve veću polarizaciju društva.

U rezoluciji se jasno izražava podrška studentima, njihovim protestima i zahtjevima, uključujući i održavanje prijevremenih izbora. Evropski parlament oštro osuđuje talas nasilja pod uticajem države, proizvoljna hapšenja, zastrašivanja, kao i medijske kampanje blaćenja i zloupotrebu ličnih podataka radi diskreditacije demonstranata,piše Vijesti

Također se izražava zabrinutost zbog upotrebe zvučnih uređaja dugog dometa i suzavca protiv civila, dok se vlasti pozivaju da prekinu s “zapaljivom retorikom koja potiče neprijateljstvo i nasilje”. Evropski parlament smatra politički odgovornim državni vrh Srbije za “eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratskih institucija”.

Facebook komentari