Zagreb pod opsadom policije: Hrvat na ulici upucao bh. državljanina

Velika drama odvija se u Zagrebu, a policija je okupirala naselje Središće nakon što je jedna osoba upucana.

Naime, prema saznanjima hrvatskih portala, uhapšen je Leon Lučić, a kako piše Index.hr, Lučić je upucao svog poznanika, državljanina BiH Denisa Mustafčića.Sve se odvilo u Ulici Ede Murtića ulici nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti. Prema prvim informacijama, napadač je nakon što je upucao i ranio muškarca pobjegao s mjesta događaja. Nađen je i uhapšen oko sat i po kasnije.

Na terenu su ekipe Hitne pomoći, a policija osigurava cijelo područje,piše Avaz

