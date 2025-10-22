Region

Zagreb pod opsadom policije: Hrvat na ulici upucao bh. državljanina

Objavljeno prije 8 minuta

Sve se odvilo u Ulici Ede Murtića ulici nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti

Velika drama odvija se u Zagrebu, a policija je okupirala naselje Središće nakon što je jedna osoba upucana.

Naime, prema saznanjima hrvatskih portala, uhapšen je Leon Lučić, a kako piše Index.hr, Lučić je upucao svog poznanika, državljanina BiH Denisa Mustafčića.Sve se odvilo u Ulici Ede Murtića ulici nasuprot Muzeja suvremene umjetnosti. Prema prvim informacijama, napadač je nakon što je upucao i ranio muškarca pobjegao s mjesta događaja. Nađen je i uhapšen oko sat i po kasnije.

Na terenu su ekipe Hitne pomoći, a policija osigurava cijelo područje,piše Avaz


