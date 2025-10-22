Region

“Baci oružje, lezi dole”: Snimci pucnjave i vatre kod Ćacilenda kruže mrežama, uhapšen 70-godišnjak

Objavljeno prije 1 sat

Nakon što je danas došlo do požara u neformalnom naselju ispred Skupštine Srbije, tzv. Ćacilendu, uhapšena je jedna osoba.

Kako prenose srbijanski mediji, uhapšen je 70-godišnjak Vladan A.

Poslanici, koji su danas prisutni u Skupštini Srbije zbog sjednice, ispričali su za Nova.rs kako su vidjeli da je jedna osoba ranjena te da ju je odvezla Hitna pomoć.

Podsjećamo, u Pionirskom parku u Beogradu, odnosno na mjestu gdje se nalaze šatori grupe “Studenti koji hoće da uče” danas je izbio požar.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama čuli su se pucnjevi i uzvici “Baci oružje, lezi dole”.

Požar je vrlo brzo lokalizovan, a čekaju se zvanične informacije iz policije, prenosi Klix.


