Na RTS-u objavljeno šta je uzrok požara u Ćacilendu

Objavljeno prije 53 minute

Požar kod Narodne skupštine koji je zahvatio jedan od postavljenih šatora je lokalizovan

 požar u Cacilendu

Hitna pomoć je izašla na teren, jedna osoba je zbrinuta. Neposredno pre požara čuli su se zvuci nalik pucnju.

Tri vatrogasne ekipe rade na dogašavanju požara koji je izbio na jednom od šatora ispred Narodne skupštine.

Nezvanično saznaje RTS, uzrok požara je plinska boca. I ekipe Zavoda za urgentnu medicinu izašle su na teren, a kako javlja izveštač RTS-a jedna osoba je zbrinuta.

Prema prvim informacijama, ranjeni čovjek je star 58 godina, piše Nova.rs.

Policija je na licu mjesta privela i Vladana A. (70).


