“Masovno se zatvaraju prodavnice” po Srbiji zbog Vučićevih marži, slijedi otpuštanja stotina radnika

Vreme piše da su gotovo svi veliki trgovinski lanci odlučili da zatvore pojedine prodavnice, te da bi, kako govore izvori “Vremena” – radno mjesto moglo da izgubi nekoliko stotina ljudi. A sve je – direktna posljedica ograničenja marži.

Lanac prodavnica Gomex je tako, saznaje „Vreme“, već zatvorio tri prodavnice u Novom Pazaru, jednu u Čačku i dvije na Zlatiboru. Prije toga je iz kompanija otišao osnivač firme Goran Kovačević, koji je medijima čitav niz godina bio poznat kao čovjek koji uvijek govorio ono što misli. Iako je javno objavljeno da se Kovačević povukao, zapravo je otišao pod pritiskom jer se nije slagao sa trenutnom ekonomskom politikom države i javno ju je komentarisao, govore izvori poznati redakciji.

Gomex će troškove morati da nastavi da reže, pa će do novembra zatvoriti ukupno 15 prodavnica, od kojih najviše u Kragujevcu, Novom Pazaru, Smederevskoj Palanci… Katanac će biti stavljen i na jednu trgovinu u Beogradu.

Na sličnu strategiju primorani su, prema nezvaničnim informacijama i iz DIS-a, koji zatvara radnju u centru Beograda i još dva objekta u drugim gradskim opštinama. I Merkator će do kraja godine zatvoriti više desetina objekata i tako otpustiti ili prebaciti veliki broj zaposlenih, dok Delez planira da stavi katanac na deset svojih prodavnica,piše N1

