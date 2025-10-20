Region

FIFA žestoko kaznila Hrvatski nogometni savez

Objavljeno prije 49 minuta

Hrvatski nogometni savez (HNS) kažnjen je s ukupno 48.500 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja navijača na kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Najveći dio kazne, 41.000 franaka, odnosi se na meč Češka – Hrvatska, odigran 9. oktobra u Pragu, koji je završio bez pogodaka. Navijači su tom prilikom bacali predmete na teren i koristili pirotehniku, što je prema pravilniku FIFA-e strogo zabranjeno.

Dodatnih 7.500 franaka HNS mora platiti zbog upada navijača na teren nakon utakmice protiv Gibraltara (3:0), odigrane 12. oktobra u Varaždinu.

FIFA je taj incident okarakterisala kao “nedolično ponašanje”, koje zahtijeva disciplinsku mjeru,pišu Vijesti

Hrvatski nogometni savez potvrdio je kazne putem službenog saopćenja, poručivši da će u saradnji sa sigurnosnim službama nastaviti rad na prevenciji sličnih incidenata, kako bi se izbjegle nove sankcije.


