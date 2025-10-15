Ovo je A.K. osumnjičena da je ucjenjivala Vujadina Savića

Kako je Blic pisao, A.K. (21) iz Beograda već neko vrijeme se nalazi u pritvoru u Centralnom zatvoru.

A.K. (21) koja je optužena za ucjenu Vujadina Savića je brineta koja na društvenim mrežama često objavljuje fotografije sa putovanja. Ističe da voli luksuzan život i da boravi u prestižnim hotelima odakle objavljuje fotografija na svojim profilima na društvenim mrežama.

Pritvor određen zbog sumnje o uništavanju dokaza

A.K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi uništiti dokaze bitne za dalji postupak.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, tokom septembra je pretresen stan na Vračaru u kojem živi A.K., a kasnije je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva ona i uhapšena.

– Ona se već neko vrijeme nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu odlukom Trećeg osnovnog suda – rekao je izvor, prenosi Novi.

