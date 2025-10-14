Vučićeva savjetnica priznala da je izmišljala vijesti

Vasiljević je gostovala na jednoj televiziji govoreći na temu kako spriječiti širenje dezinformacija i, na iznenađenje prisutnih, priznala kako su 2000., kada je radila kao novinarka, izmislili rat u Crnoj Gori i to da bi, ništa manje, bili tri mjeseca na Svetom Stefanu.

„Ja sam radila u medijima svojevremeno. Mi smo izmišljali priče da bismo… Izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Milošević 2000. napasti, pred te njegove posljednje izbore, napasti Crnu Goru, tj. Mila Đukanovića, zbog toga što je Milo okrenuo leđa, da bismo bili tri mjeseca na Svetom Stefanu.“

Postavlja se pitanje šta je za svih ovih 13 godina vladavine Srpske napredne stranke Vasiljević, kao savjetnica za medije prvog čovjeka u zemlji, izmislila i plasirala kao lažne informacije.

(24sata.info)

