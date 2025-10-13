Zagreb i Ljubljana među najzdravijim gradovima Evrope

Analiza je obuhvatila 17 faktora – od kvaliteta vazduha i zelenih površina do broja teretana i pogodnosti za pješačenje.

Na vrhu liste našao se Madrid, dok je Zagreb zauzeo visoko deseto mjesto, zahvaljujući velikom broju parkova, razvijenim biciklističkim rutama i rastućoj wellness ponudi,pišu Vijesti

Ljubljana je odmah iza Zagreba – prepoznata kao primjer održivog urbanog razvoja, s čistim ulicama, brojnim parkovima i minimalnim zagađenjem.

Istraživanje pokazuje da gradovi jugoistočne Evrope više nisu samo posmatrači, već aktivno prate evropske trendove i ulažu u zdraviji i zeleniji način života svojih stanovnika.

