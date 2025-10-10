Kosovo: CIK zabranio praćenje izbora medijima iz Srbije

Centralna izborna komisija Kosova objavila je nakon jučerašnje sjednice kojim medijima je odobreno, a kojima nije praćenje lokalnih izbora. Među onima koji neće moći da prate glasanje u nedjelju i aktivnosti CIK-a je većina medija koji izvještavaju na srpskom jeziku.CIK je odlučio da odbije sve uredno podnijete zahtjeve za izdavanje akreditacija novinarima i snimateljima Radija KIM. Ova redakcija prati izbore na Kosovu od kako su prvi put organizovani u poslijeratnom periodu – 2000. godine. CIK je ranije redovno izdavala akreditacije novinarima ove redakcije, uključujući i za posljednje parlamentarne izbore održane 9. februara ove godine.

Među odbijenim medijima je većina onih koji izvještavaju na srpskom jeziku, bilo da su lokalni ili mediji iz Srbije koji imaju svoje dopisnike sa Kosova, kao i nekolicina albanskih i regionalnih.

Mediji koji nisu akreditovani od strane CIK-a su: VIM INFO DOO; RTV PULS D.O.O; TV Most DOO; Kontakt Kosovska Mitrovica/Kontakt; Plus radio; PRVA TV, Beograd; Raporto24.com; Radio Kim; Radio-televizija Srbije; Tanjug novinska agencija; GracanicaOnline.info; TV Gračanica; Vendi Sot; Mitropol Media Sh.P.K.; Mondo INC d.o.o. / Kurir televizija; Insajder televizija; Nina Media Kliping; RTV Vojvodina; MTVA – Državna Mađarska Televizija; Radio KM; Alternativna; TV Herc; Expose Media; RTV Slovenija, dopisništvo za Balkan, Beograd; Lekë Musolli B.I.; VideoPlus doo; E Përditshmja BotaSote Re; Nova.rs Beograd, Srbija; Medija centar Čaglavica; Danas; R Media L.L.C.

Šta je razlog za odbijanje, CIK nije obrazložio u saopćenju.

Sa druge strane, za 42 medija CIK je odobrio akreditacije, od kojih je 29 domaćih i 13 međunarodnih,pišu Vijesti

Podsjetimo, premijer Kosova u privremenoj vladi Albin Kurti prije dva dana je optužio Beograd za miješanje u nadolazeće lokalne izbore na Kosovu, navodeći da Srbija pokušava utjecati na ishod izbora obećanjima o zaposlenju, finansijskom podrškom, te ucjenama vezanim za socijalne naknade.

Kurti se pritom pozvao i na izvještaje Misije EU za posmatranje izbora s parlamentarnih izbora održanih 9. februara kako tvrdi, miješanju Beograda u predstojeće lokalne izbore na Kosovu u kojem je, kako je rekao, zabilježeno miješanje Srbije. Pozvao je Evropsku uniju da osudi i sankcionira takvo ponašanje službenog Beograda koji, kako je ocijenio, predstavlja prijetnju demokratiji i suverenitetu Kosova, te krši temeljni sporazum iz Brisela.

