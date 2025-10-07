Od nedjelje na granici s Hrvatskom novi sistem kontrola: Otisci prstiju i fotografiranje lica

Novi sistem kontrola uvodit će se postepeno, od 12. oktobra ove godine do 9 aprila 2026 godine, a podrazumijeva i obavezu evidentiranja informacija iz putnog dokumenta, datuma i mjesta svakog ulaska i izlaska, kao i biometrijskih podataka poput slike lica i otisaka prstiju, koje će službenici za kontrolu pasoša prikupiti kada putnik prvi put pristupi na granični prelaz nakon početka rada EES-a. Ti će se podaci zatim pohraniti u digitalnu datoteku, čuvati tri godine od zadnjeg ulaska i provjeravati prilikom narednih prelazaka granice.

Nove tehnologije

– Uvođenje nove tehnologije osigurat će pouzdane podatke o prelascima granice i postepeno unaprijediti iskustvo putnika prilikom ulaska u šengenski prostor. Ovaj sistem će zamijeniti trenutni način rada, odnosno ručno pečatiranje pasoša, i unaprijediti sigurnost kroz poboljšane granične kontrole, korištenje elektronskih evidencija i biometrijskih podataka. EES će obrađivati podatke na graničnim prelazima za putnike koji nemaju državljanstvo nijedne zemlje članice EU, kao ni državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske, prilikom putovanja radi kraćeg boravka (90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana), svaki put kada prelaze vanjske granice bilo koje od 29 evropskih zemalja koje primjenjuju ovaj sistem – pojasnili su ranije za “Avaz” iz Delegacije EU u BiH.

Problemi u transportu

Dok iz EU naglašavaju da će EES osigurati najviše standarde zaštite podataka i privatnosti, te da će putovanja postati lakša i sigurnija za sve, građani BiH, a posebno prijevoznici u međunarodnom transportu pribojavaju se dodatnih gužvi, kašnjenja, rasta troškova transporta i dodatnih problema zbog primjene pravila po kojem profesionalni vozači na prostoru EU mogu provesti 90 dana tokom perioda od šest mjeseci, prenosi Avaz.

