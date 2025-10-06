Srbijanka pokušala ubiti muškaraca tako što mu je stavila bromazepam u grah

Ona je osuđena za dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja.

Za svako krivično delo joj je izrečena po osam godina, te je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.

Ovo je prva presuda na koju odbrana i tužilaštvo imaju pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

Todorović je optužena da je u novembru 2019. godine većom količinim lijekova trovala dvojicu muškaraca iz Železnika da ne bi morala da im vrati novac koji je od njih ranije pozajmila.

Sumnja se da je 1. novembra 2019. Dragiši stavila u pasulj nekoliko tableta bromazepama, nakon čega se on onesvijestio, a pronašla ga je kćerka, nakon čega je hospitalizovan.

Todorović je, kako se sumnja, sa njim bila u emotivnoj vezi i od njega je pozajmila oko 5.000 evra, ali mu novac nije vraćala iako joj je to tražio.

Drugi pokušaj teškog ubistva trovanja Todorovićeva je izvela 25. novembra 2019. godine.

Sumnja se da je u Železniku Čedomiru stavila više tableta bromazepama u piće.

Njega je pronašao unuk u besvjesnom stanju, poslije čega je hospitalizovan, prenosi Tanjug.

