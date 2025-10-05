Uskoro otvaranje za saobraćaj: Izvršeno testiranje mosta na autoputu Sarajevo – Beograd

Jučer je izvršeno testiranje armirano betonske prilazne konstrukcije mosta preko rijeke Save, na dionici Kuzmin – Sremska Rača, na teritoriji Srbije, saopšteno je iz JP “Putevi Srbije”.

Mjerenje statičkog opterećenja, sa po šest kamiona težine 35 tona, izvršila je specijalizovana laboratorija uz pomoć mjernih uređaja koji mjere ugibe nosača, napone u armaturi, pomjeranja oslonaca i rotacije ležišta.

Nakon statičkog opterećenja, rađeno je dinamičko ispitivanje koje se vrši prolaskom vozila različitim brzinama.

Narednih dana vršit će se testiranje čelične konstrukcije i armirano-betonske prilazne konstrukcije mosta na teritoriji BiH.

Autoput Beograd – Sarajevo

Podsjetimo da se ovaj most nalazi na trasi autoputa koji će povezati Beograd i Bijeljinu, a kasnije će se račvati prema Banjaluci i Sarajevu.

BiH već gradi prvu dionicu od granice sa Srbijom do Bijeljine u dužini od oko 20 kilometara.

Sa strane Srbije, gradi se dionica od granice do mjesta Kuzmin, koja je već trabala biti zavšena. Ovo je ujedno i jedina dionica koja će se graditi kroz Srbiju jer će se u Kuzminu spajati na postojeći autoput Beograd – Zagreb, podsjeća BiznisInfo.ba.

Sva ispitivanja vrše se u skladu sa odobrenim Programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem.

JP “Putevi Srbije” posebnu pažnju poklanja sigurnosti putnih objekata jer mostovi predstavljaju ključne infrastrukturne objekte čija sigurnost, stabilnost, nosivost, pouzdanost i trajnost imaju direktan uticaj na sigurnost saobraćaja i kontinuitet transporta.

